 الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني لثلاثة أيام
مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني لثلاثة أيام
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 08:25:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني لثلاثة أيام

*يمن برس - متابعات
قال نجم كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو مارادونا، إنه تعرض للاختطاف لمدة 3 أيام على يد كائنات فضائية.

وجاء تصريح مارادونا (59 عاماً)، رداً على سؤال وجه إليه في لقاء مع قناة TyC Sports الأرجنتينية الرياضية، بشأن عما إذا كان يؤمن، أم لا، بوجود كائنات فضائية، بحسب صحيفة «صن» البريطانية.

وأوضح اللاعب الشهير أنه تناول مشروبات كحولية وغاب عن منزله لمدة 3 أيام، وعندما عاد لاحقاً قال إنه اختطف بواسطة كائنات فضائية، ولكنه لا يستطيع قول مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مارادونا قال إنه كان يلعب في بعض الأحيان دون أن ينام، وأن ضيوفه المثاليين لحفلات العشاء هم قادة دول أميركا الجنوبية، مثل الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، ورئيس فنزويلا الراحل هوغو شافيز، والرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ورؤساء أرجنتينيين سابقين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
380
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©