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مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني لثلاثة أيام

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*يمن برس - متابعات

قال نجم كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو مارادونا، إنه تعرض للاختطاف لمدة 3 أيام على يد كائنات فضائية.



وجاء تصريح مارادونا (59 عاماً)، رداً على سؤال وجه إليه في لقاء مع قناة TyC Sports الأرجنتينية الرياضية، بشأن عما إذا كان يؤمن، أم لا، بوجود كائنات فضائية، بحسب صحيفة «صن» البريطانية.



وأوضح اللاعب الشهير أنه تناول مشروبات كحولية وغاب عن منزله لمدة 3 أيام، وعندما عاد لاحقاً قال إنه اختطف بواسطة كائنات فضائية، ولكنه لا يستطيع قول مزيد من التفاصيل.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مارادونا قال إنه كان يلعب في بعض الأحيان دون أن ينام، وأن ضيوفه المثاليين لحفلات العشاء هم قادة دول أميركا الجنوبية، مثل الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، ورئيس فنزويلا الراحل هوغو شافيز، والرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ورؤساء أرجنتينيين سابقين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال نجم كرة القدم الأرجنتينية السابق دييغو مارادونا، إنه تعرض للاختطاف لمدة 3 أيام على يد كائنات فضائية.وجاء تصريح مارادونا (59 عاماً)، رداً على سؤال وجه إليه في لقاء مع قناة TyC Sports الأرجنتينية الرياضية، بشأن عما إذا كان يؤمن، أم لا، بوجود كائنات فضائية، بحسب صحيفة «صن» البريطانية.وأوضح اللاعب الشهير أنه تناول مشروبات كحولية وغاب عن منزله لمدة 3 أيام، وعندما عاد لاحقاً قال إنه اختطف بواسطة كائنات فضائية، ولكنه لا يستطيع قول مزيد من التفاصيل.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مارادونا قال إنه كان يلعب في بعض الأحيان دون أن ينام، وأن ضيوفه المثاليين لحفلات العشاء هم قادة دول أميركا الجنوبية، مثل الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، ورئيس فنزويلا الراحل هوغو شافيز، والرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ورؤساء أرجنتينيين سابقين.







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