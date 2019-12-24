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تعرف على أمراض الحساسية التي تسببها ملابس الشتاء وكيفية الوقاية منها

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*يمن برس - متابعة خاصة



بدأ فصل الشتاء، و يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة عند ارتداء ملابس ثقيلة تقيهم من برد الشتاء من ظهور أعراض الحساسية عليهم، بعض الاشخاص قد لا يعرف ما السبب في ذلك، في هذا المقال سنتعرف على الأسباب المؤدية لذلك، و اعراض تلك الحساسية، و كيف يمكن علاج أعراضها و الوقاية منها



الأسباب التي تجعل من ملابس الشتاء مثيرة للحساسية :-



1) إن كانت ملابس جديدة و ارتديتها قبل غسلها، فقد تظهر عليك أعراض الحساسية بسبب البيئة المخزنة فيها تلك الملابس، فبالتأكيد ستكون المخازن الموضوعة بها تلك الملابس بها بعض الرطوبة وليست ذات تهوية جيدة، مما سيؤدي إلى تراكم الغبار و الأتربة و العفن الطائر على الملابس، و هي من مسببات الحساسية .



2) إن كانت ملابس لديك بالفعل من السنة الفائتة و قمت بارتدائها في السنة التالية دون غسلها، فأيضاً سوء التخزين في المنزل و عدم وضعها في مكان جيد التهوية، مع مراعاة و ضع بعض الأشياء المخصصة لحفظ الملابس، سيؤدي إلى التصاق الأتربة بها و حتى عثة تراب المنزل ستكون تلك بيئة أكثر من رائعة بالنسبة لها .



3) إن كانت الملابس تحتوي على الاصواف أو الأوبار فيمكن أن تكون هي سبب الحساسية، فهناك عدد لا بأس به من الأشخاص يعانون من حساسية لتلك الأقمشة.



4) بعض الملابس التي تستخدمها السيدات تحتوي على الفراء أو الجلود الطبيعية و لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه جلود و شعر الحيوانات في الأساس لذلك مجرد التعرض لاي من تلك الملابس سيؤدي إلى ظهور الأعراض.



أعراض و مضاعفات الحساسية التي يمكن أن تسببها الملابس الشتوية :-

1) حكة، مختلفة في شدتها.

2) إحمرار في الجلد .

3) تورم في بعض أجزاء الجسم .

4) طفح جلدي.

5) ظهور حبوب على سطح الجلد.

6) سيلان في الأنف.

7) احتقان في الأنف .

8) غثيان و قيء.

9) صداع .

10) عدم اتزان .

11) تورم في الحلق .

12) ضيق في التنفس .

13) ازيز في الصدر .

14) انخفاض في ضغط الدم .

15) اعراض حساسية الانف و الصدر .

16) عطس و سعال مستمر .

17) صعوبة في الكلام .



كيف يمكن علاج أعراض الاصابة بالحساسية من الملابس الشتوية ؟

- إن كانت الحاله شديدة عليك مراجعة الطبيب.

- استخدام بخاخات الأنف للتقليل من السعال و العطس ، و المساعدة على أخذ النفس .

- ابتعد قدر الإمكان عن كل مسببات الحساسية الاخرى .

- استخدام مضادات الهيستامين الموضعية للتخفيف من الحكة .

- استخدام مضادات الهيستامين عن طريق الفم للتخفيف من أعراض الحساسية بوجه عام .

- استخدام الأدوية المحتوية على الكورتيزون ، لمدة قصيرة و تحت اشراف طبي .



الوقاية :-

* ان كنت مِن من يعانون من حساسية من الصوف، فابتعد قدر الإمكان عن ارتدائه، و إن كان و لابد منه، قم برتداء ملابس تحتية قطنية لتكون عازل بين جسدك و الصوف .

احرص على غسل الملابس الجديدة قبل ارتداءها .

* احرص على غسل ملابسك المخزونة قبل ارتدائها، و يفضل وضع بعض من المساحيق المعقمة عليها .

* إن كنت ستذهب لشراء ملابس جديدة، فاحرص على ارتداء ملابس تحتيه لا تجعل الملابس الجديدة تلامس بشرتك بشكل مباشر .

* الذين يعانون من حساسية لجلد الحيوانات أو الفراء يمكن استبدالها بمنتجات لها نفس الشكل و لكن صناعية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأ فصل الشتاء، و يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة عند ارتداء ملابس ثقيلة تقيهم من برد الشتاء من ظهور أعراض الحساسية عليهم، بعض الاشخاص قد لا يعرف ما السبب في ذلك، في هذا المقال سنتعرف على الأسباب المؤدية لذلك، و اعراض تلك الحساسية، و كيف يمكن علاج أعراضها و الوقاية منهاالأسباب التي تجعل من ملابس الشتاء مثيرة للحساسية :-1) إن كانت ملابس جديدة و ارتديتها قبل غسلها، فقد تظهر عليك أعراض الحساسية بسبب البيئة المخزنة فيها تلك الملابس، فبالتأكيد ستكون المخازن الموضوعة بها تلك الملابس بها بعض الرطوبة وليست ذات تهوية جيدة، مما سيؤدي إلى تراكم الغبار و الأتربة و العفن الطائر على الملابس، و هي من مسببات الحساسية .2) إن كانت ملابس لديك بالفعل من السنة الفائتة و قمت بارتدائها في السنة التالية دون غسلها، فأيضاً سوء التخزين في المنزل و عدم وضعها في مكان جيد التهوية، مع مراعاة و ضع بعض الأشياء المخصصة لحفظ الملابس، سيؤدي إلى التصاق الأتربة بها و حتى عثة تراب المنزل ستكون تلك بيئة أكثر من رائعة بالنسبة لها .3) إن كانت الملابس تحتوي على الاصواف أو الأوبار فيمكن أن تكون هي سبب الحساسية، فهناك عدد لا بأس به من الأشخاص يعانون من حساسية لتلك الأقمشة.4) بعض الملابس التي تستخدمها السيدات تحتوي على الفراء أو الجلود الطبيعية و لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه جلود و شعر الحيوانات في الأساس لذلك مجرد التعرض لاي من تلك الملابس سيؤدي إلى ظهور الأعراض.أعراض و مضاعفات الحساسية التي يمكن أن تسببها الملابس الشتوية :-1) حكة، مختلفة في شدتها.2) إحمرار في الجلد .3) تورم في بعض أجزاء الجسم .4) طفح جلدي.5) ظهور حبوب على سطح الجلد.6) سيلان في الأنف.7) احتقان في الأنف .8) غثيان و قيء.9) صداع .10) عدم اتزان .11) تورم في الحلق .12) ضيق في التنفس .13) ازيز في الصدر .14) انخفاض في ضغط الدم .15) اعراض حساسية الانف و الصدر .16) عطس و سعال مستمر .17) صعوبة في الكلام .كيف يمكن علاج أعراض الاصابة بالحساسية من الملابس الشتوية ؟- إن كانت الحاله شديدة عليك مراجعة الطبيب.- استخدام بخاخات الأنف للتقليل من السعال و العطس ، و المساعدة على أخذ النفس .- ابتعد قدر الإمكان عن كل مسببات الحساسية الاخرى .- استخدام مضادات الهيستامين الموضعية للتخفيف من الحكة .- استخدام مضادات الهيستامين عن طريق الفم للتخفيف من أعراض الحساسية بوجه عام .- استخدام الأدوية المحتوية على الكورتيزون ، لمدة قصيرة و تحت اشراف طبي .الوقاية :-* ان كنت مِن من يعانون من حساسية من الصوف، فابتعد قدر الإمكان عن ارتدائه، و إن كان و لابد منه، قم برتداء ملابس تحتية قطنية لتكون عازل بين جسدك و الصوف .احرص على غسل الملابس الجديدة قبل ارتداءها .* احرص على غسل ملابسك المخزونة قبل ارتدائها، و يفضل وضع بعض من المساحيق المعقمة عليها .* إن كنت ستذهب لشراء ملابس جديدة، فاحرص على ارتداء ملابس تحتيه لا تجعل الملابس الجديدة تلامس بشرتك بشكل مباشر .* الذين يعانون من حساسية لجلد الحيوانات أو الفراء يمكن استبدالها بمنتجات لها نفس الشكل و لكن صناعية .







ملابس الشتاء الحساسية وقاية



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