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انفجار عنيف يستهدف مقر منظمة إنسانية فجر اليوم في الضالع

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*يمن برس - خاص



هز انفجار عنيف في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء مستوصفًا طبيًا في محافظة الضالع



وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مجهولين استهدفوا مبنى مستوصف ابن عباس الذي تتخذه منظمة اوكسفام مقرًا رسميًا لها، والذي يقع بالقرب من مستشفى النصر.



وأضاف المصدر أن صوت الانفجار كان عنيفًا، وسمع بشكل كبير في أنحاء محافظة الضالع .



وتأتي عملية الاستهداف بعد يومين من استهداف ثلاث منظمات دولية أخرى في المدينة، الأمر الذي دفعها للمغادرة وتعليق أنشطتها في المحافظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هز انفجار عنيف في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء مستوصفًا طبيًا في محافظة الضالعوقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مجهولين استهدفوا مبنى مستوصف ابن عباس الذي تتخذه منظمة اوكسفام مقرًا رسميًا لها، والذي يقع بالقرب من مستشفى النصر.وأضاف المصدر أن صوت الانفجار كان عنيفًا، وسمع بشكل كبير في أنحاء محافظة الضالع .وتأتي عملية الاستهداف بعد يومين من استهداف ثلاث منظمات دولية أخرى في المدينة، الأمر الذي دفعها للمغادرة وتعليق أنشطتها في المحافظة.







الضالع انفجار اوكسفام



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