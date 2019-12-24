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إسقاط طائرتين حوثيتين مسيرتين في أبين
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 12:46:00 مساءً

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إسقاط طائرتين حوثيتين مسيرتين في أبين
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*يمن برس - متابعة خاصة

أسقطت الدفاعات الجوية للواء الأماجد اليوم طائرتين حوثيتين مسيرة متفجرة كانت تحلق في سماء لواء الأماجد الواقع بالمنطقة الوسطى بمحافظة ابين.

وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية في لواء الأماجد تعاملت مع طائرتين يعتقد أنهما تحملان متفجرات وتم اسقاطهما.

ويأتي هذا الهجوم على الأماجد بعد العرض العسكري الذي قام به لواء الأماجد قبل يومين مؤكدًا، فيه جاهزيته القتالية لمجابهة الحوثيين ودحرهم من مكيراس وثرة وماخلفها.

تجدر الإشارة إلى أن طائرات حوثية مسيرة بدأت التحليق في سماء لواء الأماجد قبل أسابيع من الآن، وتمكنت هذه المرة تم إسقاطها.


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خاص - يمن برس

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