إسقاط طائرتين حوثيتين مسيرتين في أبين

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*يمن برس - متابعة خاصة



أسقطت الدفاعات الجوية للواء الأماجد اليوم طائرتين حوثيتين مسيرة متفجرة كانت تحلق في سماء لواء الأماجد الواقع بالمنطقة الوسطى بمحافظة ابين.



وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية في لواء الأماجد تعاملت مع طائرتين يعتقد أنهما تحملان متفجرات وتم اسقاطهما.



ويأتي هذا الهجوم على الأماجد بعد العرض العسكري الذي قام به لواء الأماجد قبل يومين مؤكدًا، فيه جاهزيته القتالية لمجابهة الحوثيين ودحرهم من مكيراس وثرة وماخلفها.



تجدر الإشارة إلى أن طائرات حوثية مسيرة بدأت التحليق في سماء لواء الأماجد قبل أسابيع من الآن، وتمكنت هذه المرة تم إسقاطها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أسقطت الدفاعات الجوية للواء الأماجد اليوم طائرتين حوثيتين مسيرة متفجرة كانت تحلق في سماء لواء الأماجد الواقع بالمنطقة الوسطى بمحافظة ابين.وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية في لواء الأماجد تعاملت مع طائرتين يعتقد أنهما تحملان متفجرات وتم اسقاطهما.ويأتي هذا الهجوم على الأماجد بعد العرض العسكري الذي قام به لواء الأماجد قبل يومين مؤكدًا، فيه جاهزيته القتالية لمجابهة الحوثيين ودحرهم من مكيراس وثرة وماخلفها.تجدر الإشارة إلى أن طائرات حوثية مسيرة بدأت التحليق في سماء لواء الأماجد قبل أسابيع من الآن، وتمكنت هذه المرة تم إسقاطها.







إسقاط طائرتين مسيرتين أبين لواء الأماجد



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