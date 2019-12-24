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400 ألف يمني ينزحون من مناطقهم بسبب الحرب في 2019

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن نحو 400 ألف يمني نزحوا منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس.



وقالت المنظمة الأممية في تقرير صدر مؤخراً، إن الصراع المستمر في اليمن منذ مارس 2015 أدى إلى نزوح أكثر من 3.6 مليون شخص.



وأضافت المنظمة أنه من 1 يناير إلى 21 ديسمبر 2019، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 66 ألف و402 أسرة أو 398 ألف و412 من الأفراد قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على الأقل.



وبحسب المنظمة فإنه خلال الأسبوع الماضي شوهد أعلى عدد من حالات النزوح في محافظة الضالع، وكانت معظم حالات النزوح في المحافظة داخلية.



كما تم في تعز خلال الأسبوع الماضي أيضاً تسجيل عدد كبير من حالات النزوح، في مديريات شرعب السلام والشمايتين والقاهرة، وكانت معظم الأسر النازحة من تعز وعدن والحديدة.



كما شهد الأسبوع الماضي وفقاً للمنظمة حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن نحو 400 ألف يمني نزحوا منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس.وقالت المنظمة الأممية في تقرير صدر مؤخراً، إن الصراع المستمر في اليمن منذ مارس 2015 أدى إلى نزوح أكثر من 3.6 مليون شخص.وأضافت المنظمة أنه من 1 يناير إلى 21 ديسمبر 2019، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 66 ألف و402 أسرة أو 398 ألف و412 من الأفراد قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على الأقل.وبحسب المنظمة فإنه خلال الأسبوع الماضي شوهد أعلى عدد من حالات النزوح في محافظة الضالع، وكانت معظم حالات النزوح في المحافظة داخلية.كما تم في تعز خلال الأسبوع الماضي أيضاً تسجيل عدد كبير من حالات النزوح، في مديريات شرعب السلام والشمايتين والقاهرة، وكانت معظم الأسر النازحة من تعز وعدن والحديدة.كما شهد الأسبوع الماضي وفقاً للمنظمة حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات.







400 ألف نازح اليمن 2019



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