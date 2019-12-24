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260 انتهاكًا إرتكبها الحوثيون في 6 محافظات خلال نوفمبر الماضي

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*يمن برس - متابعة خاصة

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (260) انتهاكاً إرتكبته ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت في ست محافظات هي تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف.



وقال تقرير صادر عن الشبكة، أن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت (31) حالة قتل منهم (6) أطفال، وإمراءه و(24) حالة إصابة للمواطنين بينهم (11) الأطفال، و(8) نساء .. مشيراً إلى أن أسباب القتل توزعت بين القصف الهيستري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات .



وأضاف التقرير أن حالات الإختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت (89) حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين في كلا من الضالع واب وصنعاء والبيضاء وذمار .. موضحاً أن محافظة إب تصدرت القائمة بــ (36) حالة اختطاف للمدنيين حيث طالت الاختطافات مختلف الفئات العمرية تليها محافظة الضالع بـ(27) حالة اختطاف لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت مليشيات الحوثي (12) مواطناً وفي محافظة صنعاء واعتقلت المليشيات (9) مواطنين، كما سجل الفريق (5) حالات اعتقال في محافظة البيضاء.



وأشار التقرير إلى أن فريق الشبكة تمكن من رصد وتوثيق أكثر من (39) حالة اعتداء بحق الاعيان المدنية قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وكذا توثيق (27) حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين بالإضافة ورصد تضرر (9) مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها مليشيات الحوثي في كل ارجاء الوطن.



كما رصد الفريق بحسب التقرير تضرر سيارة اسعاف نتيجة الألغام أيضا بالإضافة الى قيام مليشيات الحوثي بإطلاق (3) صواريخ بالستية على كلاً من محافظة الضالع وتعز والجوف بإضافة الى قيام مليشيات الحوثي بتفجير جسر عام في منطقة مريس شمال محافظة الضالع.



وأوضح التقرير أن الفريق الميداني للشبكة وثق أيضا إغلاق (36) محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب بسبب رفض مالكي المحالات على دفع إتاوات مالية فرضتها مليشيات الحوثي تحت مسمى دعم المولد النبوي، وسجل قيام مليشيات الحوثي بإغلاق (3) دور عبادة في صنعاء جامع الأبيض بمنطقة ضلاع همدان، شمالي صنعاء في وجه المصلين ومنعتهم من صلاة الجمعة فيه ضمن ممارستها ومضايقتها المتواصلة للمواطنين بإضافة الى إغلاق جامع الفاتح بمنطقة شملان في صنعاء وحولته إلى مركز للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال.



وبين التقرير أن الفريق رصد ووثق (36) انتهاكاً حوثياً طال المنشأة التعليمية والتربويين توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة وفصل (27) تربوياً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (260) انتهاكاً إرتكبته ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت في ست محافظات هي تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف.وقال تقرير صادر عن الشبكة، أن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت (31) حالة قتل منهم (6) أطفال، وإمراءه و(24) حالة إصابة للمواطنين بينهم (11) الأطفال، و(8) نساء .. مشيراً إلى أن أسباب القتل توزعت بين القصف الهيستري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات .وأضاف التقرير أن حالات الإختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت (89) حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين في كلا من الضالع واب وصنعاء والبيضاء وذمار .. موضحاً أن محافظة إب تصدرت القائمة بــ (36) حالة اختطاف للمدنيين حيث طالت الاختطافات مختلف الفئات العمرية تليها محافظة الضالع بـ(27) حالة اختطاف لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت مليشيات الحوثي (12) مواطناً وفي محافظة صنعاء واعتقلت المليشيات (9) مواطنين، كما سجل الفريق (5) حالات اعتقال في محافظة البيضاء.وأشار التقرير إلى أن فريق الشبكة تمكن من رصد وتوثيق أكثر من (39) حالة اعتداء بحق الاعيان المدنية قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وكذا توثيق (27) حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين بالإضافة ورصد تضرر (9) مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها مليشيات الحوثي في كل ارجاء الوطن.كما رصد الفريق بحسب التقرير تضرر سيارة اسعاف نتيجة الألغام أيضا بالإضافة الى قيام مليشيات الحوثي بإطلاق (3) صواريخ بالستية على كلاً من محافظة الضالع وتعز والجوف بإضافة الى قيام مليشيات الحوثي بتفجير جسر عام في منطقة مريس شمال محافظة الضالع.وأوضح التقرير أن الفريق الميداني للشبكة وثق أيضا إغلاق (36) محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب بسبب رفض مالكي المحالات على دفع إتاوات مالية فرضتها مليشيات الحوثي تحت مسمى دعم المولد النبوي، وسجل قيام مليشيات الحوثي بإغلاق (3) دور عبادة في صنعاء جامع الأبيض بمنطقة ضلاع همدان، شمالي صنعاء في وجه المصلين ومنعتهم من صلاة الجمعة فيه ضمن ممارستها ومضايقتها المتواصلة للمواطنين بإضافة الى إغلاق جامع الفاتح بمنطقة شملان في صنعاء وحولته إلى مركز للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال.وبين التقرير أن الفريق رصد ووثق (36) انتهاكاً حوثياً طال المنشأة التعليمية والتربويين توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة وفصل (27) تربوياً.







260 انتهاكًا نوفمبر المليشيات الحوثية



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