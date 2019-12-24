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انهيار متواصل للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية (السعر اليوم)
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 02:07:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا كبيرا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 كما ياي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 158.5
الدولار : 603
الإماراتي : 161.5
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,450
(( أسعار البيع ))
السعودي : 159
الدولار : 606
الإماراتي : 163
العماني : 1565
ذهب كسر 21 : 24,700
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