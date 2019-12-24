 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / امرأة ترسل 1900 بطاقة معايدة لأشخاص لا تعرفهم وتدعوهم إلى العشاء
امرأة ترسل 1900 بطاقة معايدة لأشخاص لا تعرفهم وتدعوهم إلى العشاء
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 02:55:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
امرأة ترسل 1900 بطاقة معايدة لأشخاص لا تعرفهم وتدعوهم إلى العشاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعة خاصة
أرسلت إمرأة بريطانية 1900 رسالة معايدة بمناسبة عيد الميلاد لأشخاص لا تعرفهم، في محاولة منها لمحاربة الإحساس بالوحدة وتعزيز القيم الإنسانية.

واستغرقت السيدة "فايوز" من مدينة نوتينغهام في إنجلترا الكثير من الوقت في كتابة رسائل المعايدة وتوزيعها  في جميع أنحاء المدينة، حيث أن "فايوز" التي تبلغ 45 عاما كانت تريد الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة، بحسب قناة "بي بي سي" البريطانية.


​وأرفقت كل رسالة من الرسائل بكمية من الشوكولاتة، وبدعوة إلى العشاء في ليلة العيد، ستقوم بتحضيره مجموعة من المتطوعين ضمن فعاليات هذا العمل الخيري.

وقالت فايوز: "الأجواء المرتبطة باحتفالات عيد الميلاد تحبط الكثير من الأشخاص وتسبب لهم الكآبة، ولهذا يمكن صنع الفارق عبر تذكّرهم وتقديم شيء لهم".

وأضافت: "عندما يأتي شخص ويتشكرك على هذا العمل، أنت تستطيع أن تقرأ في عينيه السعادة التي تسببت له بها هذه الهدية البسيطة".

وبدأت فكرة العمل عندما كانت فايوز تعمل ممرضة في مشفى الأمراض العقلية، وأخبرتها إحدى المرضى عن وحدتها وحزنها بسبب قدوم العيد وهي وحيدة.
يمن برس - امرأة ترسل 1900 بطاقة معايدة لأشخاص لا تعرفهم وتدعوهم إلى العشاء



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
390
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©