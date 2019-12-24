وفاة مبتعث يمني في الهند بعد إصابته بهذا المرض

*يمن برس -متابعة خاصة
توفي طالب يمني يدرس في الهند، بعد إصابته بمرض الكبد .
وقال الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند إن محمد علي جابر، طالب الماجستير في الإدارة الدولية بمدينة اورنج اباد، توفي بعد إصابته بمرض الكبد.
وقدّم الاتحاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التعازي لأسرة علي جابر في العاصمة المؤقتة عدن في وفاة نجلها.
ويواجه الطلاب اليمنيون في الهند تحديات تتمثل في تأخر صرف مستحقاتهم منذ منتصف العام الجاري.
وكان اتحاد طلاب اليمن نظم مؤخراً وقفة احتجاجية طالب فيها بسرعة تلبية مطالبهم بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الثالث والرابع للعام 2019م، والرسوم الدراسية لعامي 2018-2019، وتذاكر الخريجين، وبدل الكتب للثلاث السنوات الماضية، وتسوية وضع طلاب الاستمرارية، بالإضافة إلى اعتماد منح الطلاب المبتعثين الجدد من الجامعات.
وطالب المحتجون الحكومة بإيجاد حل جذري لتأخر المستحقات المالية، وإيجاد آلية مناسبة لانتظام صرف المستحقات، واعتماد مساعدات مالية للطلاب ذوي النفقات الخاصة الذين يمرون بظروف صعبة نظراً للوضع الاقتصادي الذي تعاني منه بلادنا.
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