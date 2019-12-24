الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / تحطم أكثر الطائرات الروسية المقاتلة تطورا..تعرف عليها!

تحطم أكثر الطائرات الروسية المقاتلة تطورا..تعرف عليها!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

طائرة روسية

*يمن برس -متابعة خاصة

قال مسؤولون روس إن طائرة مقاتلة متطورة، تحطمت خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام.



وذكرت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية في بيان الثلاثاء، أن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد.



وقالت إن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.





وتعد المقاتلة "سو -57"، والتي حلقت لأول مرة عام 2010، أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.



وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية "إف-22 رابتور".



ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.



وأصدر سلاح الجو الروسي طلبا لتصنيع 76 طائرة من طراز سو-57 بحلول عام 2028م





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مسؤولون روس إن طائرة مقاتلة متطورة، تحطمت خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام.وذكرت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية في بيان الثلاثاء، أن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد.وقالت إن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.وتعد المقاتلة "سو -57"، والتي حلقت لأول مرة عام 2010، أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية "إف-22 رابتور".ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.وأصدر سلاح الجو الروسي طلبا لتصنيع 76 طائرة من طراز سو-57 بحلول عام 2028م







طائرة روسية تحطم رحلة تدريبية



شارك الخبر أصدقاءك:



472

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







