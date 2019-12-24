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تحطم أكثر الطائرات الروسية المقاتلة تطورا..تعرف عليها!
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 05:04:00 مساءً

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طائرة روسية
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طائرة روسية

*يمن برس -متابعة خاصة
قال مسؤولون روس إن طائرة مقاتلة متطورة، تحطمت خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام.

وذكرت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية في بيان الثلاثاء، أن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد.

وقالت إن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.


وتعد المقاتلة "سو -57"، والتي حلقت لأول مرة عام 2010، أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.

وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية "إف-22 رابتور".

ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.

وأصدر سلاح الجو الروسي طلبا لتصنيع 76 طائرة من طراز سو-57 بحلول عام 2028م


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خاص - يمن برس

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