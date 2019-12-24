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مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار لغم أرضي في الجوف

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طفلة تعرضت لانفجار لغم في الجوف

*يمن برس -الجوف

قتل طفل وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي بمحافظة الجوف شمال البلاد .



وقالت مصادر محلية إن الطفل "مبارك محمد غرزه" 10 سنوات، قتل وأصيب الطفل زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات " بسبب انفجار لغم، أثناء رعيهم للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب.



وقبل ثلاثة أيام توفيت الطفلة عهد محمد هايلة (٥ سنوات ) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء انفجار لغم ارضي زرعته المليشيات الحوثية في إحدى الطرق العامة بمديرية المتون غربي المحافظة.



وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل وإصابة المئات من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية، وتسببت بإعاقة دائمة للعشرات بينهم أطفال ونساء.



ويواصل مشروع مركز الملك سلمان " مسام" انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل طفل وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي بمحافظة الجوف شمال البلاد .وقالت مصادر محلية إن الطفل "مبارك محمد غرزه" 10 سنوات، قتل وأصيب الطفل زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات " بسبب انفجار لغم، أثناء رعيهم للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب.وقبل ثلاثة أيام توفيت الطفلة عهد محمد هايلة (٥ سنوات ) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء انفجار لغم ارضي زرعته المليشيات الحوثية في إحدى الطرق العامة بمديرية المتون غربي المحافظة.وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل وإصابة المئات من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية، وتسببت بإعاقة دائمة للعشرات بينهم أطفال ونساء.ويواصل مشروع مركز الملك سلمان " مسام" انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية.







لغم أرضي الجوف انفجار



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