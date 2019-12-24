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تعز..مصرع القيادي الحوثي"أبو سليم" مع عدد من مرافقيه في مواجهات محتدمة مع الجيش الوطني

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*يمن برس -تعز

لقي قيادي حوثي مصرعه مع أربعة من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري في محور تعز إن مدفعية الجيش استهدفت طقما عسكريا لميليشيا الحوثي في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غربي المدينة".



وذكر المصدر أن الاستهداف أسفر عن مقتل قيادي حوثي يكنى بـ"أبو سليم" وأربعة من مرافقيه. مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين في جبهة الزنوج شمال المدينة.



وشهدت الجبهة الغربية للمدينة خلال الساعات الـ 24 الساعة الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيا الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي قيادي حوثي مصرعه مع أربعة من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).وقال مصدر عسكري في محور تعز إن مدفعية الجيش استهدفت طقما عسكريا لميليشيا الحوثي في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غربي المدينة".وذكر المصدر أن الاستهداف أسفر عن مقتل قيادي حوثي يكنى بـ"أبو سليم" وأربعة من مرافقيه. مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين في جبهة الزنوج شمال المدينة.وشهدت الجبهة الغربية للمدينة خلال الساعات الـ 24 الساعة الماضية مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيا الحوثي.







مصرع قيادي حوثي تعز



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