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دولة خليجية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى اليمن(وثيقة)
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 06:30:00 مساءً

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دولة خليجية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى اليمن(وثيقة)

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت دولة الكويت اليوم الثلاثاء استئناف رحلاتها الجوية إلى اليمن في عملية تبادل الرحلات بين البلدين بعد توقفها ما يقارب لخمس سنوات.

ورحبت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، باستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين البلدين الشقيقين.

 

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بمذكرة موجهة إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية اليمنية، "نود الإفادة بترحيبنا باستئناف الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الجوية بين البلدين الشقيقين، على أن يتم الايعاز للشركة التنسيق مع إدارة النقل الجوي لأخذ الموافقات الفنية اللازمة للتشغيل إلى من مطار الكويت الدولي".
يمن برس - دولة خليجية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى اليمن(وثيقة)



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خاص - يمن برس

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