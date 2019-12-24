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فنان يمني يفوز بإحدى جوائز الدوحة للإبداع الشبابي

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*يمن برس - متابعة خاصة



فاز فنان تشكيلي يمني بالمركز الخامس بجائزة الدوحة للإبداع الشبابي لعام 2020 على مستوى العالم العربي.



وأعلن الفنان التشكيلي أحمد الشلالي فوز لوحته المعنونة بـ"معزوفة الأمل" بالمركز الخامس بجائزة الدوحة للإبداع الشبابي، محور الفنون البصرية لعام2020، حيث سيقام حفل لتوزيع الجوائز في العاصمة القطرية الدوحة في يناير المقبل.



وقال الشلالي بأنه "شارك في المسابقة، وكله طموح بأن يحصد مراكز متقدمة وهو الأمر الذي تحقق"، وأضاف "أتقدم بالشكر والتقدير لكل من وقف معي وساندني منذ بدء مسيرتي الفنية".



وكان الشلالي قد حصد المركز الأول على مستوى العالم العربي والغربي في مسابقة جائزة الشيخ ناصر بن حمد في البحرين العام الفائت.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فاز فنان تشكيلي يمني بالمركز الخامس بجائزة الدوحة للإبداع الشبابي لعام 2020 على مستوى العالم العربي.وأعلن الفنان التشكيلي أحمد الشلالي فوز لوحته المعنونة بـ"معزوفة الأمل" بالمركز الخامس بجائزة الدوحة للإبداع الشبابي، محور الفنون البصرية لعام2020، حيث سيقام حفل لتوزيع الجوائز في العاصمة القطرية الدوحة في يناير المقبل.وقال الشلالي بأنه "شارك في المسابقة، وكله طموح بأن يحصد مراكز متقدمة وهو الأمر الذي تحقق"، وأضاف "أتقدم بالشكر والتقدير لكل من وقف معي وساندني منذ بدء مسيرتي الفنية".وكان الشلالي قد حصد المركز الأول على مستوى العالم العربي والغربي في مسابقة جائزة الشيخ ناصر بن حمد في البحرين العام الفائت.







فوز يمني جائزة الدوحة للإبداع



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