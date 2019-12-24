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ترتيبات أمنية لإعادة المنظمات الدولية إلى الضالع
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 08:01:00 مساءً

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ترتيبات أمنية لإعادة المنظمات الدولية إلى الضالع
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*يمن برس - متابعة خاصة

ناقش اجتماع حكومي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ترتيبات لإعادة عمل المنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

 

الاجتماع الحكومي الذي ترأسه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية الدكتور نزار باصهيب، شدد على "تأمين مقار المنظمات وتوفير الحماية الأمنية للطواقم العاملة فيها للمساهمة في أداء مهامها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بكل سهولة".

 

وأكد الاجتماع تأكيد الحكومة على التنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن التعامل الإيجابي مع المنظمات وتقديم كافة التسهيلات القانونية لها.

 

 

وعلقت ثلاث منظمات دولية إغاثية من بينها أوكسفام نشاطها بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن) غداة قصف مجهولين مقراتها أول أمس الأحد.




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خاص - يمن برس

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