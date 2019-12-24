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مسقط تحتضن لقاء بين وزير خارجية إيران وقيادات "حوثية"

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*يمن برس - متابعات خاصة

ناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء مع المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، آخر التطورات في اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن اللقاء جرى في العاصمة العمانية مسقط التي وصل إليها ظريف مساء الإثنين.



وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا "آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن".



وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط مساء أمس في زيارة مفاجئة، لم يتم الإعلان عنها مسبقاً.



وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه وفي" إطار المشاورات المستمرة بين إيران وسلطنة عمان، توجه وزير الخارجية إلى مسقط".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء مع المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، آخر التطورات في اليمن.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن اللقاء جرى في العاصمة العمانية مسقط التي وصل إليها ظريف مساء الإثنين.وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا "آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن".وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط مساء أمس في زيارة مفاجئة، لم يتم الإعلان عنها مسبقاً.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه وفي" إطار المشاورات المستمرة بين إيران وسلطنة عمان، توجه وزير الخارجية إلى مسقط".







ايران مسقط الحوثي



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