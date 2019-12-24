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بعد مهاجمته للإمارات ..وزير الدفاع يحيل مدير تحرير صحيفة "26 سبتمبر" إلى التحقيق

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صحيفة 26 سبتمبر

*يمن برس -متابعات

تسببت افتتاحية عميقة لصحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش الوطني في عددها الأخير بإحالة مدير تحريرها للتحقيق , وتعرض قيادة دائرة التوجيه المعنوي لعتاب كبير من قبل وزير الدفاع ، الفريق الركن/ محمد المقدشي، الذي وجه أيضا بتوقيف العقيد/ عبدالحكيم الصبري، الذي يعمل مديراً لتحرير لصحيفة "26 سبتمبر" وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية ما وصفه تجاوز الصحيفة السياسة الإعلامية الرسمية.



وجاءت توجيهات وزير الدفاع بعد أن تضمنت افتتاحية عددها الأخير هجوماً لاذعاً على الأمارات العربية المتحدة , حيث هاجمت الصحيفة "عبث دولة الإمارات باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومواصلة أبو ظبي تقويض سلطات الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية.



وقالت صحيفة "26سبتمبر" في افتتاحيتها "يتم العبث باتفاق الرياض من قبل دويلة الإمارات التي دخلت الحرب في اليمن بدعوة من المملكة العربية السعودية وليس من الجمهورية اليمنية، وبهدف معلن وهو دعم الشرعية اليمنية وإنهاء انقلاب مليشيا إيران".



كما تضنت الافتتاحية هجوما مماثلا على " المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتهامه بالتواطؤ والشراكة مع الحوثيين، وكذا مهاجمة الإمارات بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.



افتتاحية صحيفة الجيش الوطني تتماشى مع تصريحات كبار مسئولي الدولة, وكشفت مصادر خاصة أنن موقف وزير الدفاع تجاه " 26 سبتمبر"



تجدر الإشارة إلى أن افتتاحية 26 سبتمبر حظيت بماركة وتأييد واسع في صفوف قيادات الجيش الوطني , وقيادات الشرعية , وحصدت على تفاعل كبير وواسع على القنوات الفضائية , والمواقع الإخبارية ,ومواقع التواصل بشكل عام .



وترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ايوم أمس اجتماعاً لقيادة دائرة التوجيه المعنوي، شدد فيه على ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي نحو الأهداف المشتركة والقضايا العادلة.



وشدّد الوزير في اجتماعه على أهمية ضبط وترشيد الخطاب الإعلامي والتعبوي والالتزام بموجهات وتوجيهات القيادة العليا، وضرورة توحيد وتوجيه الرسالة الاعلامية نحو الأهداف المشتركة والقضايا الوطنية العادلة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تسببت افتتاحية عميقة لصحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش الوطني في عددها الأخير بإحالة مدير تحريرها للتحقيق , وتعرض قيادة دائرة التوجيه المعنوي لعتاب كبير من قبل وزير الدفاع ، الفريق الركن/ محمد المقدشي، الذي وجه أيضا بتوقيف العقيد/ عبدالحكيم الصبري، الذي يعمل مديراً لتحرير لصحيفة "26 سبتمبر" وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية ما وصفه تجاوز الصحيفة السياسة الإعلامية الرسمية.وجاءت توجيهات وزير الدفاع بعد أن تضمنت افتتاحية عددها الأخير هجوماً لاذعاً على الأمارات العربية المتحدة , حيث هاجمت الصحيفة "عبث دولة الإمارات باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومواصلة أبو ظبي تقويض سلطات الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية.وقالت صحيفة "26سبتمبر" في افتتاحيتها "يتم العبث باتفاق الرياض من قبل دويلة الإمارات التي دخلت الحرب في اليمن بدعوة من المملكة العربية السعودية وليس من الجمهورية اليمنية، وبهدف معلن وهو دعم الشرعية اليمنية وإنهاء انقلاب مليشيا إيران".كما تضنت الافتتاحية هجوما مماثلا على " المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتهامه بالتواطؤ والشراكة مع الحوثيين، وكذا مهاجمة الإمارات بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.افتتاحية صحيفة الجيش الوطني تتماشى مع تصريحات كبار مسئولي الدولة, وكشفت مصادر خاصة أنن موقف وزير الدفاع تجاه " 26 سبتمبر"تجدر الإشارة إلى أن افتتاحية 26 سبتمبر حظيت بماركة وتأييد واسع في صفوف قيادات الجيش الوطني , وقيادات الشرعية , وحصدت على تفاعل كبير وواسع على القنوات الفضائية , والمواقع الإخبارية ,ومواقع التواصل بشكل عام .وترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ايوم أمس اجتماعاً لقيادة دائرة التوجيه المعنوي، شدد فيه على ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي نحو الأهداف المشتركة والقضايا العادلة.وشدّد الوزير في اجتماعه على أهمية ضبط وترشيد الخطاب الإعلامي والتعبوي والالتزام بموجهات وتوجيهات القيادة العليا، وضرورة توحيد وتوجيه الرسالة الاعلامية نحو الأهداف المشتركة والقضايا الوطنية العادلة.







وزير الدفاع 26 سبتمبر التحقيق



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