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صاحب الدبلكيك الشهير في مرمى السعودية.. قرواي يجري عملية جراحية
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 09:01:00 مساءً
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*يمن برس - متابعات
أجرى نجم منتخبنا الوطني صاحب المقصية الشهيرة في مرمى السعودية محسن قراوي عملية تنظيف غضروف الركبة والتي تكللت بالنجاح وسيغيب عن الملاعب من شهر الى شهرين.
قراوي لاعب نادي النهضة العماني لعب للمتتخب اليمني ثلاث مباريات أحرز في جميعها الاهداف وغاب للإصابة في مباريات المنتخب الباقية بالاضافة لعدم مشاركته أيضاً في خليجي 24 والذي لم يحرز فيه منتخبنا أي هدف واكتفى بنقطة وحيدة بعد تعادله مع المنتخب العراقي.
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