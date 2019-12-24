الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / رسميًا نادي الدحيل القطري يخطف نجم يوفنتوس الإيطالي

رسميًا نادي الدحيل القطري يخطف نجم يوفنتوس الإيطالي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات



أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم رسميا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.



ونشر الحساب الرسمي لفريق الدحيل على "تويتر"، صورة للنجم الكرواتي خلال التوقيع، دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.



وتعرض المهاجم الكرواتي للتهميش من قبل مدرب يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، ولم يخض اللاعب أي مباراة مع "اليوفي" هذا الموسم، وتم استبعاده من قائمة "اليوفي" في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وانتقل ماريو ماندجوكيتش البالغ من العمر 33 عاما، إلى يوفنتوس في العام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك مع فريق "السيدة العجوز" في 162 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 18 هدفا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم رسميا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.ونشر الحساب الرسمي لفريق الدحيل على "تويتر"، صورة للنجم الكرواتي خلال التوقيع، دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.وتعرض المهاجم الكرواتي للتهميش من قبل مدرب يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، ولم يخض اللاعب أي مباراة مع "اليوفي" هذا الموسم، وتم استبعاده من قائمة "اليوفي" في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وانتقل ماريو ماندجوكيتش البالغ من العمر 33 عاما، إلى يوفنتوس في العام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك مع فريق "السيدة العجوز" في 162 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 18 هدفا.







الدحيل القطري يوفنتوس التوقيع



شارك الخبر أصدقاءك:



233

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







