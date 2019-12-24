|
تغير مفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني واتساع الهوة بين صنعاء وعدن
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 09:45:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني تحسنها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم الثلاثاء فيما شهدت انهياراً جديداً في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 582 ريال
بيع: 585 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.3 ريال
بيع: 135.7 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 603 ريال
بيع: 606 ريال
الريال السعودي
شراء: 159.2 ريال
بيع: 159.5 ريال
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: