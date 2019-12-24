صحفي إسرائيلي يؤكد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

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*يمن برس - متابعات

أكد الإعلامي والباحث الإسرائيلي، إيدي كوهين، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، وأشار إلى أسم الخليفة المرتقب للسلطان قابوس.

وقال كوهين على حسابه في تويتر: "رحمك الله يا سلطان عمان، ياربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد، إلى جنات الخلد.. آمين".

وأضاف: "نتمنى انتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد.

وكانت انتشرت العديد من التدوينات لمدونيين وإعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي بنعي "السلطان الراحل".

وقالت صحف بريطانية، يوم أمس، أن "خبراً هاماً سوف، يتم نشره قريباً عن سلطان عمان".

وغادر السلطان قابوس إلى بلجيكا الأسبوع الفائت لإجراء فحوصات طبية.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أمس الاثنين، عن اجتماع ضم أفراد العائلة الحاكمة للتشاور حول من سيخلف السلطان قابوس.