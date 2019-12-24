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توقيع اتفاق تقسيم المنطقة المحايدة الغنية بالنفط بين الكويت والسعودية
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 11:10:00 مساءً

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توقيع اتفاق تقسيم المنطقة المحايدة الغنية بالنفط بين الكويت والسعودية
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*يمن برس - متابعات

أُعلن اليوم عن توقيع اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بين الكويت والسعوديةواتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.

وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن"الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم".

وكانت تلك المنطقة تمثل نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين الخليجيتين، وهي غنية بحقول نفطية كبيرة.

و بقرار أحادي دون التنسيق مع الجانب الكويتي، قررت الرياض إغلاق المنطقة الحدودية الصحراوية "المحايدة" بعد حوالي 50 عاما من الإنتاج المشترك مع الكويت وفقا للاتفاقيات المبرمة عام 1966




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خاص - يمن برس

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