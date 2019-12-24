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ترامب يأمل بهذه الهدية من زعيم كوريا الشمالية
الثلاثاء, 24 ديسمبر, 2019 11:35:00 مساءً

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ترامب يأمل بهذه الهدية من زعيم كوريا الشمالية

*يمن برس - متابعات
 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، مزهرية وليس تجربة صاروخية جديدة يمكن أن تشعل التوترات العالمية. 

وهدد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون بتقديم "هدية" لم يحددها، يمكن أن تكون تجربة لصاروخ نووي، في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بنهاية العام. 

وصرح ترامب للصحافيين في منتجع مار لاغو في فلوريدا "سنعرف ما هي المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير". 

وأضاف "الجميع لديهم مفاجآت لي، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. أنا أتعامل مع المفاجآت واحدة واحدة".

وتابع مازحا "ربما تكون هدية لطيفة، ربما تكون هدية يرسل فيها مزهرية جميلة وليس تجربة صاروخية". 

ووصلت المحادثات حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي بداية هذا العام. 

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب في منشأة سوهيه للصواريخ هذا الشهر، بعد إطلاق عدد من الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.




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خاص - يمن برس

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