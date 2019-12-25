الإطاحة بـ 24 متهماً بـ «التحرش الجنسي» في إحدى فعاليات موسم الرياض

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الثلاثاء، ضبط 24 متهماً بالتحرش في فعاليات موسم الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

وأكد متحدث شرطة الرياض أنه تم القبض عليهم وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.