أول رد عماني على أنباء وفاة السلطان قابوس

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*يمن برس - متابعات

رد معلقون عمانيون على شائعات متداولة عن وفاة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد الذي يعد مؤسس عمان الحديثة، حيث نقلها من دولة تعاني الفقر والتمرد إلى دولة مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا.

وتصدرت دعوات العمانيين للسلطان ردود المعلقين على الأنباء- مجهولة المصدر- التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، وجاء وسم ”السلطان قابوس“ على رأس قائمة الترند في السلطنة على موقع ”تويتر".

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن قبل نحو 10 أيام أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية مطلع الشهر الجاري.