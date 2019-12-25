 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أول رد عماني على أنباء وفاة السلطان قابوس
أول رد عماني على أنباء وفاة السلطان قابوس
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 12:22:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أول رد عماني على أنباء وفاة السلطان قابوس
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

رد معلقون عمانيون على شائعات متداولة عن وفاة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد الذي يعد مؤسس عمان الحديثة، حيث نقلها من دولة تعاني الفقر والتمرد إلى دولة مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا.

وتصدرت دعوات العمانيين للسلطان ردود المعلقين على الأنباء- مجهولة المصدر- التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، وجاء وسم ”السلطان قابوس“ على رأس قائمة الترند في السلطنة على موقع ”تويتر".


وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن قبل نحو 10 أيام أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية مطلع الشهر الجاري.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
345
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©