 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أول رئيس عربي يصرح بممتلكاته لدى لجنة الشفافية
أول رئيس عربي يصرح بممتلكاته لدى لجنة الشفافية
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 12:50:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أول رئيس عربي يصرح بممتلكاته لدى لجنة الشفافية

*يمن برس - متابعات

صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، حيث ينص القانون الموريتاني على ضرورة تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته، حين يتسلم السلطة وحين يغادرها.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد تسلم ولد الغزواني التصريح من طرف الكاتب المقرر للجنة المذكورة، مقابل وصل إيداع، وذلك أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.

ولم يكشف عن حجم أموال الرئيس الموريتاني، حيث يضمن القانون الطابع السري للتصاريح المحصول عليها، والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين، ويحدد القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية الإطار القانوني لضمان الشفافية المالية للحياة العمومية والأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
311
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©