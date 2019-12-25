أول رئيس عربي يصرح بممتلكاته لدى لجنة الشفافية

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، بممتلكاته أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، حيث ينص القانون الموريتاني على ضرورة تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته، حين يتسلم السلطة وحين يغادرها.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد تسلم ولد الغزواني التصريح من طرف الكاتب المقرر للجنة المذكورة، مقابل وصل إيداع، وذلك أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.

ولم يكشف عن حجم أموال الرئيس الموريتاني، حيث يضمن القانون الطابع السري للتصاريح المحصول عليها، والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين، ويحدد القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية الإطار القانوني لضمان الشفافية المالية للحياة العمومية والأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.