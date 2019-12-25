تعرف على أسوأ 4 سيارات في العالم خلال 2019

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*يمن برس - متابعات

نشرت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية تقريرا شاملا عن أسوأ السيارات التي ظهرت في عام 2019 ، وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها خطأ في التصاميم وارتفاع أسعارها حتى أن بعضها لا يرقى لمستوى الوعود التي يقدمها صانعو السيارات.

وتالياً نقدم لكم قائمة بأسوأ سيارات عام 2019 والأسباب التي جعلتها تدرج داخل تلك القائمة:

Nissan GT-R Nismo

تعتبر من أشهر السيارات الرياضية في اليابان ولهذه السيارة شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم ولكنها عربية ذات بنية ضعيفة وتصميم سيئ فللسيارة جناح خلفي كبير الحجم مناسب فقط لسباقات فورميلا وان ومصابيح خلفية قديمة كأنها موجودة منذ 10 سنوات.

وهي سيارة جديرة أن تحصل على لقب أسوأ تصميم فتصميمها من الداخل قديم للغاية يعود لفترة التسعينسات والمقابض والأزرار مصنوعة من البلاستيك الرخيص وتأتي المقاعد مصنوعة من جلد الغزال المزيف بالإضافة لسعرها الباهظ الذي يبلغ212 ألف دولار.

Fiat 500L

تتمتع شركةFiat بتاريخ عريق يعود لقرن من الزمان ولكن النسخة الحديثة لا تنتمي لهذه الحقبة على الإطلاق.

نبدأ بالتصميم الداخلي، فالمقاعد الأمامية ليست إلكترونية وللتحكم فيها يجب أن يقوم السائق بتحريكها يدويا والمرايات الجانبية تفتقد لخاصية الفتح والغلق بشكل إلكتروني وافتقارها لخاصية الركن الذاتي، على الرغم من أن السيارة تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 160 حصانا وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

Cadillac CT6 sedan

بعد أن أعلنت كاديلاك عن خططها في يناير لتصنيع سيارة كروس أوفر كهربائية، ظهرت العلامة التجارية لأول سيارة سيدان جديدة ولكن بسبب هذه السيارة حصلت الشركة على دعاوى قضائية بسبب مشاكل البطارية والفرامل وعيوب المصابيح المستخدمة ونظام التحكم بالحرارة داخلها.

Tesla model X

تصنف سيارة تيسلا موديل X من أسوأ السيارات في عام 2019 وذلك لعدة اسباب كثيرة والعديد من العيوب التي تشوب تصنيع تلك السيارة مثل: افتقارها لمنع وصول الضوضاء الخارجية لداخل السيارة والأعطال الإلكترونية المختلفة للأبواب والمعدات الداخلية ومع كل هذه العيوب سعرها مرتفع ويبدأ من 80 ألف دولار.