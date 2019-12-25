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5 أضرار تسببها الهواتف الذكية.. تعرف عليها
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 02:33:00 صباحاً

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5 أضرار تسببها الهواتف الذكية.. تعرف عليها
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*يمن برس - متابعات

أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن المعروف أن استخدام الهواتف الذكية المفرط ينطوي على أضرار عديدة، وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

فيما يلي مجموعة من التأثيرات السلبية التي يتركها استخدام الهاتف الذكي على عملية تخفيض الوزن، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

 

1- التوتر والقلق
قد يشعر المرء بالتوتر والقلق عندما يتلقى الكثير من الإخطارات على الهاتف الذكي، مما يؤثر على النظام الهرموني وأداء مناعة الجسم الذي يصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة وزيادة الوزن.

 

 

2- المشي ببطء
يؤدي التحديق بالشاشة أثناء المشي أو الركض، إلى بطء الحركة مما يقلل من فاعلية التمارين التي يمارسها الإنسان ويخفض من كفاءتها
في تخفيض الوزن.

 

 

3- تناول المزيد من الطعام
إن كنت تستخدم الهاتف أثناء تناول الطعام فإنك ستتناول المزيد من الطعام دون أن تشعر، ولن تتنبه لكمية السعرات الحرارية التي تتناولها، وهذا يؤثر سلباً على عملية فقدان الوزن.

 

 

4- الهاتف يعطل دورة النوم
يعتبر النوم جانباً حاسماً في استراتيجية فقدان الوزن، لذا فإن الحرمان من النوم بسبب استخدام الهاتف يؤدي إلى الإخلال بإيقاع الجسم الطبيعي، والتقليل من إنتاج الميلاتونين المسؤول عن النوم. كما يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إجراء تغييرات على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الجوع والشهية، الأمر الذي يؤثر على عملية فقدان الوزن.

 

 

5- يلهي عن ممارسة الرياضة
يمكن أن يصرفك الإدمان على الهاتف من التركيز بشكل كامل على ممارسة التمارين الرياضية، مما يخفف من فاعلية هذه التمارين وكفاءتها في فقدان الوزن

 




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خاص - يمن برس

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