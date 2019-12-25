5 أضرار تسببها الهواتف الذكية.. تعرف عليها

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*يمن برس - متابعات

أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن المعروف أن استخدام الهواتف الذكية المفرط ينطوي على أضرار عديدة، وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

فيما يلي مجموعة من التأثيرات السلبية التي يتركها استخدام الهاتف الذكي على عملية تخفيض الوزن، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- التوتر والقلققد يشعر المرء بالتوتر والقلق عندما يتلقى الكثير من الإخطارات على الهاتف الذكي، مما يؤثر على النظام الهرموني وأداء مناعة الجسم الذي يصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة وزيادة الوزن.

2- المشي ببطءيؤدي التحديق بالشاشة أثناء المشي أو الركض، إلى بطء الحركة مما يقلل من فاعلية التمارين التي يمارسها الإنسان ويخفض من كفاءتهافي تخفيض الوزن.

3- تناول المزيد من الطعامإن كنت تستخدم الهاتف أثناء تناول الطعام فإنك ستتناول المزيد من الطعام دون أن تشعر، ولن تتنبه لكمية السعرات الحرارية التي تتناولها، وهذا يؤثر سلباً على عملية فقدان الوزن.

4- الهاتف يعطل دورة النوميعتبر النوم جانباً حاسماً في استراتيجية فقدان الوزن، لذا فإن الحرمان من النوم بسبب استخدام الهاتف يؤدي إلى الإخلال بإيقاع الجسم الطبيعي، والتقليل من إنتاج الميلاتونين المسؤول عن النوم. كما يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إجراء تغييرات على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الجوع والشهية، الأمر الذي يؤثر على عملية فقدان الوزن.

5- يلهي عن ممارسة الرياضةيمكن أن يصرفك الإدمان على الهاتف من التركيز بشكل كامل على ممارسة التمارين الرياضية، مما يخفف من فاعلية هذه التمارين وكفاءتها في فقدان الوزن