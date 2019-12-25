5 وصفات منزلية لعلاج وتفتيت حصوات «الكلى»

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*يمن برس - متابعات

تتشكل حصى الكلى من تراكم معادن معينة، وتستهدف العلاجات المنزلية تفتيت الحصوة ودفعها إلى الخروج مع البول من دون مواد كيميائية قد تؤثر على الجسم.

إليكم أنجح العلاجات الطبيعية لتفتيت حصى الكلى:

– يحتوي الريحان على حمض الأزتيك الذي يساعد على تفتيت الحصوة، ويضع صعوبات أمام تشكّلها من جديد.

– عصير الجرجير غني بمضادات الأكسدة التي تزيد إنتاج البول، ويساعد على خروج الحصوة بسهولة.

– عصير الليمون (الحامض) وكذلك البرتقال مصدر غني بحمض الستريك الذي يفتت الكالسيوم، ما يساعد على تفتيت الحصوة.

– زيت الزيتون البكر الممتاز من العناصر التي تسهل خروج الحصوة.

– يمكنك عمل خليط من هذه العناصر وتناوله مرة أو أكثر كل يوم للحصول على نتائج فعّالة.