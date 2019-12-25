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لماذا يرفض الأطفال تناول الطعام؟ الأسباب وطرق العلاج

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*يمن برس - متابعة خاصة

تبذل الأم جهدًا ووقتًا طويلًا في مطبخها لإعداد وجبة لذيذة صحية لأطفالها، وتنتظر عودتهم من المدرسة حتى يأكلون، وتكون المفاجأة أن الطفل يرفض تناول الطعام حتى دون أن يراه.



تحاول الأمهات إقناعهم بشتى الطرق وتلجأ لبعض الأمور مثل التهديد أو التوبيخ والتأنيب أو منعهم من اللعب أو حرمانهم من الهدايا، ولأن الأطفال عنيدين، فقد تعطي هذه الأفعال ردود فعل سلبية، لذلك فنحن بحاجة إلى أن نفهم لماذا يتصرف الأطفال بهذه الطريقة؟



وفقًا لموقع «بولدسكاي» الهندي، فهذه بعض الأشياء التي يجب على الأبوين أخذها في الاعتبار عند رفض أطفالهم تناول الطعام:



- هل هناك فجوة كافية بين أوقات وجبات الطفل؟



- هل الطعام أعد وفقًا لذوق الطفل؟



- هل يتناول الطفل عادة وجبات خفيفة قبل وجبات الطعام الأساسية؟



- هل الطفل نشط وحيوي ويحصل على ما يكفي من ممارسة الرياضة البدنية؟



في حالة إذا كان الجواب لا، فربما تحتاج إلى إصلاحها.



- تأكد أن مواعيد وجبة الطفل مجدولة بشكل صحيح، فينبغي أن يمر على الأقل 3: 4 ساعات بين كل وجبة.



- تأكد أن الطعام أُعد بطريقة مشوقة للأطفال.



- يجب تجنب إعطاء الطفل وجبات خفيفة قبل الوجبة الأساسية بوقت قليل حتى لا يقتل شهيته.



- إذا لم يكن الطفل نشطًا أو يبذل أي طاقة، فقد لا يشعر بالجوع بين أوقات الوجبات.



في حالة رفض الطفل تناول الطعام بعد وضع النقاط السابقة في الاعتبار، فقد تكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك، منها:



1- حساسية الطفل في التذوق



بعض الأطفال يولدون بالحساسية الزائدة للتذوق على سطح اللسان، وهذا يجعلهم يرفضون تناول الطعام خاصة إذا لم يعجبهم الطعم بسبب الحساسية الفائقة له.



2- تشتت ذهنه



من العادات الشائعة أن يأكل الأطفال أثناء مشاهدة التليفزيون، فهذا يفسد شهيتهم ويعطل العقل حتى لا ينتبه الطفل لتناول الطعام ولا يركز في طعمه.



3- اضطراب الأمعاء



إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في الأمعاء أو يواجه مشكلة في الإخراج، فهذا يرد شهيته عن الطعام فورًا، وهذه المسألة يمكن تخطيها عن طريق اهتمام الأبوين بالاشتراك مع الطبيب للعلاج.



4- تعدد الاختيارات المفرط



تقديم الأطعمة المتنوعة يشتت الطفل وربما يؤدي لرفضه كل الأنواع المقدمة له معًا، ويمكنك تقديم صنفًا واحدًا من الكربوهيدرات، (مثل الأرز) وبجانبه أي نوع من الخضروات.



5- مشكلة صحية



إذا كان الطفل قد تعافى مؤخرًا من مرض ما، فقد يجد الطعام متغيرًا في الطعم، وفي مثل هذه الحالات من المهم إعطاء الأطفال الوقت لاستعادة حاسة التذوق، فإجبارهم على تناول الطعام سيكون له تأثيرًا سلبيًا عليهم.



6- الاستياء من بنية الطعام (درجة الطهي مثلًا)



هناك أطفال يشعرون بالضيق الشديد عندما يتعلق الأمر بقوام الطعام الذين يرفضون تناوله لعدة أيام متتالية، وتحاول الأم باجتهاد معرفة السبب وراء ذلك، فإذا كان الطفل يحب الأرز لينًا قليلًا، فيجب التأكد من إعداده بهذه الطريقة كما يحب، فاحترام خيارات الطفل يكلل جهودك بالنجاح.



7- الحساسية ضد الطعام



الحساسية الغذائية ضد بعض الأطعمة قد تمنع الطفل من تناول أنواع معينة من الطعام، فقد يكون الطفل مصابًا بهذا النوع من الحساسية والأبوين لا يعلمون، لذلك يجب محاولة معرفة سبب تطور هذه المشكلة بعد التحدث مع الطفل، ومعرفة لماذا يرفض تناول الطعام باستمرار.



8- بيئة المنزل



هناك احتمال أن يكون الطفل قد أصابه السأم من طعامه المخصص له، فيجب انضمام الطفل على العشاء في حالة تناول الأسرة لطعام حار قد لا يناسب الطفل، فمن الممكن تخصيص جزء منه للطفل بدرجة أقل من التوابل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تبذل الأم جهدًا ووقتًا طويلًا في مطبخها لإعداد وجبة لذيذة صحية لأطفالها، وتنتظر عودتهم من المدرسة حتى يأكلون، وتكون المفاجأة أن الطفل يرفض تناول الطعام حتى دون أن يراه.تحاول الأمهات إقناعهم بشتى الطرق وتلجأ لبعض الأمور مثل التهديد أو التوبيخ والتأنيب أو منعهم من اللعب أو حرمانهم من الهدايا، ولأن الأطفال عنيدين، فقد تعطي هذه الأفعال ردود فعل سلبية، لذلك فنحن بحاجة إلى أن نفهم لماذا يتصرف الأطفال بهذه الطريقة؟وفقًا لموقع «بولدسكاي» الهندي، فهذه بعض الأشياء التي يجب على الأبوين أخذها في الاعتبار عند رفض أطفالهم تناول الطعام:- هل هناك فجوة كافية بين أوقات وجبات الطفل؟- هل الطعام أعد وفقًا لذوق الطفل؟- هل يتناول الطفل عادة وجبات خفيفة قبل وجبات الطعام الأساسية؟- هل الطفل نشط وحيوي ويحصل على ما يكفي من ممارسة الرياضة البدنية؟في حالة إذا كان الجواب لا، فربما تحتاج إلى إصلاحها.- تأكد أن مواعيد وجبة الطفل مجدولة بشكل صحيح، فينبغي أن يمر على الأقل 3: 4 ساعات بين كل وجبة.- تأكد أن الطعام أُعد بطريقة مشوقة للأطفال.- يجب تجنب إعطاء الطفل وجبات خفيفة قبل الوجبة الأساسية بوقت قليل حتى لا يقتل شهيته.- إذا لم يكن الطفل نشطًا أو يبذل أي طاقة، فقد لا يشعر بالجوع بين أوقات الوجبات.في حالة رفض الطفل تناول الطعام بعد وضع النقاط السابقة في الاعتبار، فقد تكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك، منها:1- حساسية الطفل في التذوقبعض الأطفال يولدون بالحساسية الزائدة للتذوق على سطح اللسان، وهذا يجعلهم يرفضون تناول الطعام خاصة إذا لم يعجبهم الطعم بسبب الحساسية الفائقة له.2- تشتت ذهنهمن العادات الشائعة أن يأكل الأطفال أثناء مشاهدة التليفزيون، فهذا يفسد شهيتهم ويعطل العقل حتى لا ينتبه الطفل لتناول الطعام ولا يركز في طعمه.3- اضطراب الأمعاءإذا كان الطفل يعاني من اضطراب في الأمعاء أو يواجه مشكلة في الإخراج، فهذا يرد شهيته عن الطعام فورًا، وهذه المسألة يمكن تخطيها عن طريق اهتمام الأبوين بالاشتراك مع الطبيب للعلاج.4- تعدد الاختيارات المفرطتقديم الأطعمة المتنوعة يشتت الطفل وربما يؤدي لرفضه كل الأنواع المقدمة له معًا، ويمكنك تقديم صنفًا واحدًا من الكربوهيدرات، (مثل الأرز) وبجانبه أي نوع من الخضروات.5- مشكلة صحيةإذا كان الطفل قد تعافى مؤخرًا من مرض ما، فقد يجد الطعام متغيرًا في الطعم، وفي مثل هذه الحالات من المهم إعطاء الأطفال الوقت لاستعادة حاسة التذوق، فإجبارهم على تناول الطعام سيكون له تأثيرًا سلبيًا عليهم.6- الاستياء من بنية الطعام (درجة الطهي مثلًا)هناك أطفال يشعرون بالضيق الشديد عندما يتعلق الأمر بقوام الطعام الذين يرفضون تناوله لعدة أيام متتالية، وتحاول الأم باجتهاد معرفة السبب وراء ذلك، فإذا كان الطفل يحب الأرز لينًا قليلًا، فيجب التأكد من إعداده بهذه الطريقة كما يحب، فاحترام خيارات الطفل يكلل جهودك بالنجاح.7- الحساسية ضد الطعامالحساسية الغذائية ضد بعض الأطعمة قد تمنع الطفل من تناول أنواع معينة من الطعام، فقد يكون الطفل مصابًا بهذا النوع من الحساسية والأبوين لا يعلمون، لذلك يجب محاولة معرفة سبب تطور هذه المشكلة بعد التحدث مع الطفل، ومعرفة لماذا يرفض تناول الطعام باستمرار.8- بيئة المنزلهناك احتمال أن يكون الطفل قد أصابه السأم من طعامه المخصص له، فيجب انضمام الطفل على العشاء في حالة تناول الأسرة لطعام حار قد لا يناسب الطفل، فمن الممكن تخصيص جزء منه للطفل بدرجة أقل من التوابل.







رفض الأطفال للطعام الأسباب العلاج



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