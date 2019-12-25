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مكة تتحدى والدها النجم محمد صلاح "فيديو"

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*يمن برس - متابعات



نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو يجمعه بابنته مكة، خلال خوضهما تدريبات مشتركة داخل صالة رياضية.



وظهر الاثنان وهما يؤديان تمارين البطن، وحاولت مكة مجاراة والدها، لكنها سرعان ما شعرت بالإرهاق، لينهمر صلاح بنوبة ضحك شديدة.



ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعادة ما تخطف مكة، صاحبة الـ5 أعوام، الأجواء خلال ظهورها مع والدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في مباريات ليفربول بملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".



يذكر أن صلاح، يمر حاليا بفترة رائعة في مسيرته الرياضية، حيث دخل مؤخرا ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم، كما توج مع فريقه ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ "الريدز"، بعد الفوز على فلامينغو البرازيلي في النهائي (1-0)، واختير "الفرعون" المصري كأفضل لاعب في تلك البطولة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو يجمعه بابنته مكة، خلال خوضهما تدريبات مشتركة داخل صالة رياضية.وظهر الاثنان وهما يؤديان تمارين البطن، وحاولت مكة مجاراة والدها، لكنها سرعان ما شعرت بالإرهاق، لينهمر صلاح بنوبة ضحك شديدة.ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وعادة ما تخطف مكة، صاحبة الـ5 أعوام، الأجواء خلال ظهورها مع والدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في مباريات ليفربول بملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".يذكر أن صلاح، يمر حاليا بفترة رائعة في مسيرته الرياضية، حيث دخل مؤخرا ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم، كما توج مع فريقه ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ "الريدز"، بعد الفوز على فلامينغو البرازيلي في النهائي (1-0)، واختير "الفرعون" المصري كأفضل لاعب في تلك البطولة.

- فيديو :









محمد صلاح مكة فيديو



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