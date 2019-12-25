الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ترامب يفاخر بظهوره في فيلم هوليودي شهير لعشر ثواني "فيديو"

ترامب يفاخر بظهوره في فيلم هوليودي شهير لعشر ثواني "فيديو"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات



قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتز بمشاركته في فيلم "هوم ألون 2" "Home Alone 2" قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض.



وتحدث ترامب، إلى عسكريين بعد أن سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد، أنهالذي كان قد اشترى يومها للتو فندق "بلازا" في نيويورك، حيث صورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992: "كنت أكثر شبابا بعض الشيء.. وقد نجح الفيلم نجاحا كبيرًا وهو عمل ميلادي ناجح جدًا وهو أنجحها على الإطلاق".



وأكد ترامب، الذي كانت له مشاركة مقتضبة في الفيلم: "أعتز بكوني كنت جزءًا من عمل كهذا".



وفي الفيلم يسعى الطفل كيفن، الذي يؤدي دوره ماكولي كالكين، إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم بعدما انفصل مجددا عن والديه، ويستوقف رجلا يرتدي معطفا طويلا وربطة عنق حمراء ليدله إلى بهو الفندق.



ويرد ترمب عليه: "أكمل طريقك وانعطف إلى اليسار"، في مشهد لم يتجاوز 10 ثواني.



وقال الممثل الأميركي مات دايمن، العام 2017 خلال مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، إن رجل الأعمال كان يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دورًا.



وقد لعب ترامب أدوارًا في حوالي 20 فيلما من بينها "زولاندر" و"سيكس أند ذي سيتي".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتز بمشاركته في فيلم "هوم ألون 2" "Home Alone 2" قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض.وتحدث ترامب، إلى عسكريين بعد أن سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد، أنهالذي كان قد اشترى يومها للتو فندق "بلازا" في نيويورك، حيث صورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992: "كنت أكثر شبابا بعض الشيء.. وقد نجح الفيلم نجاحا كبيرًا وهو عمل ميلادي ناجح جدًا وهو أنجحها على الإطلاق".وأكد ترامب، الذي كانت له مشاركة مقتضبة في الفيلم: "أعتز بكوني كنت جزءًا من عمل كهذا".وفي الفيلم يسعى الطفل كيفن، الذي يؤدي دوره ماكولي كالكين، إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم بعدما انفصل مجددا عن والديه، ويستوقف رجلا يرتدي معطفا طويلا وربطة عنق حمراء ليدله إلى بهو الفندق.ويرد ترمب عليه: "أكمل طريقك وانعطف إلى اليسار"، في مشهد لم يتجاوز 10 ثواني.وقال الممثل الأميركي مات دايمن، العام 2017 خلال مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، إن رجل الأعمال كان يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دورًا.وقد لعب ترامب أدوارًا في حوالي 20 فيلما من بينها "زولاندر" و"سيكس أند ذي سيتي".

- فيديو :









ترامب فيلم مشاركة عشر ثواني



شارك الخبر أصدقاءك:



350

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







