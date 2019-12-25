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بالفيديو البرنامج الوطني ينفذ أول عملية إتلاف للألغام في صعدة

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*يمن برس - خاص



نفذ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أول عملية إتلاف للألغام في محافظة صعدة شمال اليمن.



وقال قائد فريق المسح المهندس حسين العقيلي لـ"يمن برس" إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وبالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام مسام، أتلفت كميات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والجوف.



وأكد العقيلي إتلاف 1800 لغم وعبوة ناسفة ومخلفات حرب، منها 400 لغم مضاد للدروع و400 فيوز وعدد من الألغام الفردية والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة، في سلاطح بمنطقة البقع بمديرية كتاف شرقي صعدة.



وأوضح ان الألغام التي تم إتلافها تم نزعها وتجميعها من عدة مناطق حيوية منها سوق البقع والطريق المؤدي إليه ومنطقة سلاطح شرقي كتاف، مشيرًا إلى أن عملية الإتلاف هذه تعد الأولى في محافظة صعدة.



وفي محافظة الجوف أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 450 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة تم نزعها وجمعها من مناطق مختلفة في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شمال الجوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أول عملية إتلاف للألغام في محافظة صعدة شمال اليمن.وقال قائد فريق المسح المهندس حسين العقيلي لـ"يمن برس" إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وبالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام مسام، أتلفت كميات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي صعدة والجوف.وأكد العقيلي إتلاف 1800 لغم وعبوة ناسفة ومخلفات حرب، منها 400 لغم مضاد للدروع و400 فيوز وعدد من الألغام الفردية والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة، في سلاطح بمنطقة البقع بمديرية كتاف شرقي صعدة.وأوضح ان الألغام التي تم إتلافها تم نزعها وتجميعها من عدة مناطق حيوية منها سوق البقع والطريق المؤدي إليه ومنطقة سلاطح شرقي كتاف، مشيرًا إلى أن عملية الإتلاف هذه تعد الأولى في محافظة صعدة.وفي محافظة الجوف أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 450 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة تم نزعها وجمعها من مناطق مختلفة في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شمال الجوف.

- فيديو :









إتلاف ألغام البرنامج الوطني أول عملية



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