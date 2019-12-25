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الحوثيون يقرّون بوفاة 94 حالة بإنفلونزا الخنازير في 90 يومًا
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 07:04:00 مساءً

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الحوثيون يقرّون بوفاة 94 حالة بإنفلونزا الخنازير في 90 يومًا
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*يمن برس - متابعة خاصة

أقرّت سلطة الأمر الواقع التابعة للمليشيات الحوثة في صنعاء بوفاة 94 شخصاً بوباء (H1N1) بعد أسابيع من محاولة الجماعة تضليل الرأي العام حول انتشار الوباء وخطره.

وقال وكيل وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها "محمد المنصور" إن حالات الوفاة بوباء انفلونزا الخنازير بلغت 94 حالة.

وأضاف المنصور في تصريحات نشرتها وسائل إعلام الجماعة، أن حالات الاشتباه بحمى الضنك بلغت 20 ألف و300 حالة خلال شهر ديسمبر، فيما بلغت الوفيات 68.

وأشار "المنصور" إلى إصابة ألفين و498 طفلاً دون الخامسة بحمى الضنك خلال ديسمبر الحالي، وتوفي منهم 16 طفلا يمثلون 24% من حالات الوفيات.

بدوره قال "طه المتوكل" وزير الصحة في حكومة الميليشيا إنهم قاموا بإرسال عينات حالات انفلونزا الخنازير إلى مختبرات دولية لتقصي عدم استجابة بعض الحالات للعلاج.

وأضاف المتوكل "لا نستبعد وجود تغييرات في جينات الفيروس ضمن عمل عدائي ضد الشعب اليمني"، مؤكدًا تجهيز سعات سريرية في كل المستشفيات لمواجهة انتشار الانفلونزا الموسمية.

و اتهم مصدر طبي الاثنين الماضي في العاصمة صنعاء، سلطات الحوثيين ب"التضليل والتقليل من خطورة وباء انفلونزا الخنازير – H1N1" الذي انتشر مؤخرا في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة.


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خاص - يمن برس

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