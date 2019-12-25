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متنفذٌ يسطو على بئر تابع للدولة في ذمار لينشئ مصنعًا خاصًا للمياه المعدنية "وثيقة"

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت مصادر محلية في مدينة ذمار إن مستثمرًا سطا على أحد آبار المياه المملوكة للدولة، وحولها إلى منشأة استثمارية خاصة به، وأنشأ بالقرب منها مصنعًا للمياه المعدنية.



وكشفت وثيقة أن رجل الأعمال علي أحمد الفراصي، سطا على أحد الآبار التي تم حفرها في ثمانينات القرن الماضي على يد الألمان، والمملوكة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار- بئر رقم 17- في منطقة رخمة شرق شمال مدينة ذمار.



وأشارت الوثيقة إلى أن المدعو الفراصي يستخدمها حاليًا لتعبئة صهاريج المياه - الوايتات- والتي تنقل المياه إلى مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية.



ويتعرض الحوض المائي لمدينة ذمار لاستنزاف عشوائي من قبل شخصيات نافذه، فيما عجزت السلطات المحلية عن وضع حد لعملية الحفر العشوائي في الحوض المائي، والذي يهدد بجفاف المنطقة الشرقية لمحافظة ذمار.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية في مدينة ذمار إن مستثمرًا سطا على أحد آبار المياه المملوكة للدولة، وحولها إلى منشأة استثمارية خاصة به، وأنشأ بالقرب منها مصنعًا للمياه المعدنية.وكشفت وثيقة أن رجل الأعمال علي أحمد الفراصي، سطا على أحد الآبار التي تم حفرها في ثمانينات القرن الماضي على يد الألمان، والمملوكة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار- بئر رقم 17- في منطقة رخمة شرق شمال مدينة ذمار.وأشارت الوثيقة إلى أن المدعو الفراصي يستخدمها حاليًا لتعبئة صهاريج المياه - الوايتات- والتي تنقل المياه إلى مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية.ويتعرض الحوض المائي لمدينة ذمار لاستنزاف عشوائي من قبل شخصيات نافذه، فيما عجزت السلطات المحلية عن وضع حد لعملية الحفر العشوائي في الحوض المائي، والذي يهدد بجفاف المنطقة الشرقية لمحافظة ذمار.







سطو بئر ماء ذمار



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