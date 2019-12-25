عضو مجلس نواب يعتصم في صنعاء ويحمّل عبد الملك الحوثي مسؤولية حياته

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد اليوم الأربعاء الاعتصام احتجاجاً على رفض رئيس الامن القومي عبدالكريم الخيواني الحضور للمساءلة.

وحمل حاشد في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك" زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي المسؤولية في حال أصابه أي مكروه نتيجة لاعتصامه.

وقال حاشد إنه سيعتصم لعدم حضور رئيس جهاز الأمن والاستخبارات عبد الحكيم الخيواني إلى لجنة الحريات في مجلس نواب صنعاء بحسب مذكرة اللجنة التي طلبت الحضور إليها منذ نحو شهرين.

وأعلن حاشد رفضه لاستمرار الاعتقالات التعسفية ضد المواطنين، وتجاوزات الدستور والقانون وانتعالهما من قبل جهاز الأمن والمخابرات، آخرها اعتقال رئيس نقابة الشبكات أحمد العليمي وأمين عام النقابة أحمد البدوي على خلفية عملهم النقابي والمهني.