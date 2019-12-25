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تحذير رسمي للمواطنين من تغيرات الطقس غداً الخميس
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 08:42:00 مساءً
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*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس البارد والجاف مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الصغرى على معظم المرتفعات و المناطق الصحراوية و أجزاء من الهضاب الداخلية، أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.
وحذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر في معظم محافظات اليمن الجبلية والصحراوية.
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