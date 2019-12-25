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شبوة: إتلاف أغذية وأدوية منتهية الصلاحية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 09:35:00 مساءً

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شبوة: إتلاف أغذية وأدوية منتهية الصلاحية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي
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*يمن برس - شبوة

أتلفت نيابة الأموال العامة ومكتب الصناعة والتجارة في محافظة شبوة، اليوم الأربعاء كميات من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

 

ووفقاً لمصادر محلية في شبوة، فقد تم ضبط المواد الغذائية والدوائية المنتهية الصلاحية من محلات تجارية ومخازن أدوية ومراكز صحية.

 

وقدرت الكمية التي تم إتلافها بـ"1500 كيس أرز، 1300 كيس قمح، 600 كرتون زيت، 800 كيس عدس" وجميعها من المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي.

 

وتوجه اتهامات كثيرة منذ نحو عام لبرنامج الغذاء العالمي، وعدد من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، بأنها تقدم معونات غذائية ودوائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.




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خاص - يمن برس

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