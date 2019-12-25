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الريال ينهار بشكل مخيف وغير مسبوق في عدن ويصعد في صنعاء (آخر تحديث)
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 09:17:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني تحسنها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم الأربعاء فيما شهدت انهياراً جديداً في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 587 ريال
بيع: 580 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.3 ريال
بيع: 152.8 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 610 ريال
بيع: 615 ريال
الريال السعودي
شراء: 160.5 ريال
بيع: 160.8 ريال
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