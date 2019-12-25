تسهيلات سعودية جديدة للمقيمين في المملكة

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*يمن برس - متابعات

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي حملة “سهّلناها عليك” للتعريف باعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم باعتبارها المعرِّف الأساسي للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداءً من الأول من يناير 2020.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي الدكتور شباب بن سعد الغامدي: “إنّ المؤمن له لم يعد في حاجة لإبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية إذ تكفي بطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفاً أساسياً للمؤمن لهم، مبيناً أن الحملة تستمر على مدى شهرين.

وأوضح أن الحملة جاءت تحت عنوان “سهّلناها عليك” في إشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المؤمن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.

وأشار إلى إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للمؤمن لهم من خلال الموقع الالكتروني لمجلس الضمان الصحي عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ودعا الغامدي المؤمن لهم للتواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمجلس أو الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس:cchiksa