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المركزي يقر آلية جديدة لتمويل استيراد السلع غير المشمولة في الوديعة السعودية
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 09:55:00 مساءً

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المركزي يقر آلية جديدة لتمويل استيراد السلع غير المشمولة في الوديعة السعودية
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*يمن برس - عدن

أقر البنك المركزي اليمني آلية جديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية التي لا تشملها الوديعة السعودية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة البنك المركزي برئاسة نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

 

وقالت إدارة البنك إن الخطوة تأتي بعد أن أثمرت مساعي البنك المركزي في الحصول على مصادر مختلفة لتعزيز الحسابات الخارجية.

 

وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تستهدف الإسهام في تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق وتحمل البنك المركزي لفارق السعر.

 

وأكد نائب المحافظ أن طلبات فتح الاعتمادات تشمل جميع التجار في اليمن، مشددا على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية المعنية بمتابعة السوق المحلية للحد من عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية.

 

وأوضح أن عملية إنجاز معاملات طلبات فتح الاعتمادات تتم خلال يومين فقط، على أن تكون طلبات حقيقية ومستوفاة للشروط.




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خاص - يمن برس

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