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السلطان قابوس يظهر مجدداً ويبدد شائعات وفاته
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 12:01:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطان قابوس بعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
يأتي ذلك بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن وفاة السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط التي عاد إليها من رحلة علاجية في بلجيكا قبل أيام.
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