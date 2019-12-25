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ليفربول يفاوض نجم ريال مدريد "سرا".. ويتلقى ردا سريعا
الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 11:44:00 مساءً

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ليفربول يفاوض نجم ريال مدريد "سرا".. ويتلقى ردا سريعا
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*يمن برس - متابعات
بعد مفاوضات سرية وسريعة، تلقى ليفربول الإنجليزي ردا من نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل كاسيميرو، برفض الانضمام إلى بطل أوروبا خلال الصيف المقبل.

وقال موقع "الديسماركي" الرياضي الإسباني، إن اللاعب البرازيلي أبلغ إدارة النادي الإنجليزي أنه "ليست لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد".

وكان كاسيميرو على القائمة القصيرة لدى المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب، خلال الشتاء والصيف المقبلين، 

وفقا للمصدر الذي أشار إلى "اتصالات" بين الطرفين.
وحسب الموقع واسع الانتشار، فإن كاسيميرو يحمل الكثير من الامتنان لمديره الفني زين الدين زيدان، الذي اعتاد اختياره في قائمة الأساسيين للفريق الملكي طوال فترة توليه تدريب ريال مدريد، لذلك فضل البقاء في "سانتياغو بيرنابيو".

ورغم تعاقد ليفربول مؤخرا مع الياباني تاكومي مينامينو، فإن كلوب لا يزال يبحث عن لاعب وسط آخر يساعد الفريق خلال حملته لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن النادي منذ 30 عاما.

ويعتقد أن كلوب يريد بديلا للغيني نابي كيتا، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في "أنفيلد" بعد


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خاص - يمن برس

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