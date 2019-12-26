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قيادي حوثي يُهدد أمهات الصحفيين المختطفين بالبلطجة على أصولها

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*يمن برس - متابعة خاصة

هدد القيادي الحوثي يحي سريع، أمهات الصحفيين المختطفين، وتوعدهن بما أسماه بالبلطجة، بحجة حديثهن لوسائل الإعلام وكشفهن لوسائل الاعلام الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحقهم.



وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى إنها تلقتبلاغاً من أمهات الصحفيين المختطفين يفيد يأن القيادي يحي سريع في سجن الأمن السياسي بصنعاء هددها بالبلطجة على اصولها، في إشارة منه لتصعيد التعذيب النفسي والمعنوي للمختطفين وأسرهم.



وأوضحت أن التهديد جاء إثر طلب إحدى أسر الصحفيين المختطفين السماح لها بزيارة خاصة لابنها المختطف في سجون المليشيات منذ خمس سنوات مدينةً تلك التصرفات وما ترتكبه مليشيا الحوثي ، من جرائم بحق أسر الصحفيين المختطفين لديها، ومحاولة إسكاتهم وتكميم أفواههم.





واعتبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى هذه التصرفات والممارسات صلفاً ممنهجاً لدى مليشبا الحوثي وقياداتها خصوصا مع تضاعف انتهاكاتهم المستمرة بحق الصحفيين المختطفين وأسرهم، وحملت المدعو يحيى سريع شخصيا المسؤولية عن أي تصرفات قد يتعرض لها الصحفيون أو أهاليهم، نتيجة تهديداته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هدد القيادي الحوثي يحي سريع، أمهات الصحفيين المختطفين، وتوعدهن بما أسماه بالبلطجة، بحجة حديثهن لوسائل الإعلام وكشفهن لوسائل الاعلام الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحقهم.وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى إنها تلقتبلاغاً من أمهات الصحفيين المختطفين يفيد يأن القيادي يحي سريع في سجن الأمن السياسي بصنعاء هددها بالبلطجة على اصولها، في إشارة منه لتصعيد التعذيب النفسي والمعنوي للمختطفين وأسرهم.وأوضحت أن التهديد جاء إثر طلب إحدى أسر الصحفيين المختطفين السماح لها بزيارة خاصة لابنها المختطف في سجون المليشيات منذ خمس سنوات مدينةً تلك التصرفات وما ترتكبه مليشيا الحوثي ، من جرائم بحق أسر الصحفيين المختطفين لديها، ومحاولة إسكاتهم وتكميم أفواههم.واعتبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى هذه التصرفات والممارسات صلفاً ممنهجاً لدى مليشبا الحوثي وقياداتها خصوصا مع تضاعف انتهاكاتهم المستمرة بحق الصحفيين المختطفين وأسرهم، وحملت المدعو يحيى سريع شخصيا المسؤولية عن أي تصرفات قد يتعرض لها الصحفيون أو أهاليهم، نتيجة تهديداته.







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