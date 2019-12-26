الجوف تبتلع الحوثيين وعشرات الجثث المتناثرة عقب هجوم فاشل

*يمن برس - متابعة خاصة
كبّد الجيش الوطني ميليشيا الحوثي الأربعاء؛ قتلى وجرحى أثناء إحباطه محاولتي تسلل في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلُّل، في اتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش الوطني أفشلت المحاولة، وكبّدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
وبيَّن أن الجيش الوطني أفشل محاولة تسلل حوثية، في وادي شواق شرقي منطقة الساقية في مديرية المصلوب، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.
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