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الآن.. اليمن تشهد ظاهرة كسوف الشمس النادرة "صور حصرية"
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 09:02:00 صباحاً

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الآن.. اليمن تشهد ظاهرة كسوف الشمس النادرة "صور حصرية"
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*يمن برس - خاص

استيقظ اليمنيون منذ الصباح الباكر لمتابعة ومشاهدة ظاهرة كسوف الشمس، وضجت مكبرات الصوت في المساجد بأداء صلاة الكسوف. 

وتشهد اليمن ودول الخليج العربي بشكل خاص والعالم أجمع في هذه اللحظات، ظاهرة فلكية نادرة، بدأت مع إشراقة شمس اليوم الخميس، تتمثل في كسوف شمسي تاريخي من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة.

وتقع القمر أمام الشمس، و قطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ ويحجب الشمس ويتبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي حسب فلكيين.

 ويشاهد اليمنيون منذ اشراقة الشمس تلك الظاهرة النادرة؛ وقال الفلكي أحمد الجوبي، إن الكسوف الحلقي للشمس سيستمر على قارة آسيا لمدة ٣ ساعات و٢٦ دقيقة.

 وأشار الجوبي الى أن الكسوف سيستمر بقرص الشمس لمدة ٣ دقائق و ٤٠ ثانية كحد أقصى، وكذلك سيكون كسوفا جزئيا على قارة آسيا وأجزاء من قارة أفريقيا واستراليا لمدة ٥ ساعات و ٣٥ دقيقة.

 وأضاف: يبدأ الكسوف الجزئي عالمياً الساعة ٥:٢٩:٤٣ صباحا وينتهي الساعة ١١:٠٥:٣٦ قبل الظهر ويبدأ الحلقي الساعة ٦:٢٤:٣٦ صباحا وينتهي ١٠:٠٠:٥٣ صباحا.

 ولفت بأن مركز الكسوف الحلقي على سومطرة الساعة ٨:١٧:٣٦ صباحا (بتوقيت مكة المكرمة) .

 يذكر أنه لا ينصح بالنظر دون حماية إلى الشمس خلال هذه الظاهرة، فرغم جمال المشهد، فإن الأشعة الصادرة عن الشمس تظل خطيرة للعين المجردة، وستكون بحاجة إلى نظارات خاصة.
يمن برس - الآن.. اليمن تشهد ظاهرة كسوف الشمس النادرة "صور حصرية"



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خاص - يمن برس

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