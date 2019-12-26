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ماذا يحدث لجسمك بعد تناول اللوز اليمني يوميًا.. تغييرات مذهلة

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*يمن برس - متابعة خاصة



يعتبر اللوز واحدا من المكسرات المحبوبة و المهمة للجسم لما يحمله من فوائد عديدة، حيث أكدت دراسة حديثة أنه يمكن أن يكون اللوز سببا فى إنقاذ حياة شخص ما.



ويعد اللوز اليمني من أفخر أنواع اللوز، ويعادل سعره خمسة إلى ستة أضعاف اللوز المستورد.



وأكد الباحثون في جمعية القلب الأمريكية أن انخفاض استهلاك اللوز يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية، ويعتبر اللوز الأفضل بين المسكرات ليس فقط لمذاقها ولكن لفوائدها الكثيرة والمتعددة على الجسم .



موقع « Bright Side » المتخصص فى الشأن الصحي قدم 4 تغييرات مذهلة تحدث فى جسم الإنسان بعد تناول اللوز يوميا .



حيث يعمل اللوز على تحسين البشرة بشكل كبير ويعد بالفعل علاجا تقليديا قديما فى الشرق الاوسط لمشاكل البشرة، حيث يحتوي اللوز على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد على علاج حب الشباب وتجديد البشرة خاصة البشرة الدهنية، حيث يعاني المصابون بحب الشباب من قلة فيتامين E المتواجد فى اللوز بكثرة .



تناول اللوز يوميا يعمل على تحسن الحالة الصحية لمرضي مرض السكري من النوع الثاني، حيث لا يساعد اللوز فقط على الحد من الكوليسترول الضار فى الشرايين ولكنه يساهم أيضا فى خفض مستويات السكر فى الدم بفضل المعادن التي يحتويها اللوز .



يستخدم اللوز فى الهند منذ زمن كعلاج طبيعي لتنظيم التدفق المعوي واكتساب الطاقة، ويعتبر اللوز مكونا اساسيا فى أنظمة الأيورفيدا وغاليا ما ينصح النساء بتناوله بعد الولادة حيث يساعدهن على الشفاء بسرعة وتجنب علامات التمدد والسلوليت فى الجسم مكان الولادة .



يعمل تناول اللوز على تحسين نشاط الدماغ، وقد يؤدي تناول 74 جراما من اللوز أسبوعيا إلى أن يجعل طفلك أكثر ذكاء، ووفقا لدراسة أجراها علماء من أسبانيا على 2208 امرأة حامل وبعدها تم مراقبة الأطفال وهم فى عمر عام و 5 سنوات و8 سنوات، ووجد أن الأطفال الذين تناولت امهاتهم اللوز أثناء الحمل سجلوا درجات ذكاء أكبر أثناء اختبارهم .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يعتبر اللوز واحدا من المكسرات المحبوبة و المهمة للجسم لما يحمله من فوائد عديدة، حيث أكدت دراسة حديثة أنه يمكن أن يكون اللوز سببا فى إنقاذ حياة شخص ما.ويعد اللوز اليمني من أفخر أنواع اللوز، ويعادل سعره خمسة إلى ستة أضعاف اللوز المستورد.وأكد الباحثون في جمعية القلب الأمريكية أن انخفاض استهلاك اللوز يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية، ويعتبر اللوز الأفضل بين المسكرات ليس فقط لمذاقها ولكن لفوائدها الكثيرة والمتعددة على الجسم .موقع « Bright Side » المتخصص فى الشأن الصحي قدم 4 تغييرات مذهلة تحدث فى جسم الإنسان بعد تناول اللوز يوميا .حيث يعمل اللوز على تحسين البشرة بشكل كبير ويعد بالفعل علاجا تقليديا قديما فى الشرق الاوسط لمشاكل البشرة، حيث يحتوي اللوز على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد على علاج حب الشباب وتجديد البشرة خاصة البشرة الدهنية، حيث يعاني المصابون بحب الشباب من قلة فيتامين E المتواجد فى اللوز بكثرة .تناول اللوز يوميا يعمل على تحسن الحالة الصحية لمرضي مرض السكري من النوع الثاني، حيث لا يساعد اللوز فقط على الحد من الكوليسترول الضار فى الشرايين ولكنه يساهم أيضا فى خفض مستويات السكر فى الدم بفضل المعادن التي يحتويها اللوز .يستخدم اللوز فى الهند منذ زمن كعلاج طبيعي لتنظيم التدفق المعوي واكتساب الطاقة، ويعتبر اللوز مكونا اساسيا فى أنظمة الأيورفيدا وغاليا ما ينصح النساء بتناوله بعد الولادة حيث يساعدهن على الشفاء بسرعة وتجنب علامات التمدد والسلوليت فى الجسم مكان الولادة .يعمل تناول اللوز على تحسين نشاط الدماغ، وقد يؤدي تناول 74 جراما من اللوز أسبوعيا إلى أن يجعل طفلك أكثر ذكاء، ووفقا لدراسة أجراها علماء من أسبانيا على 2208 امرأة حامل وبعدها تم مراقبة الأطفال وهم فى عمر عام و 5 سنوات و8 سنوات، ووجد أن الأطفال الذين تناولت امهاتهم اللوز أثناء الحمل سجلوا درجات ذكاء أكبر أثناء اختبارهم .







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