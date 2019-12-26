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الحوثي يوجه اتهامًا صريحًا لفرنسا بقتل وإصابة 38 شخصًا بصعدة
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 12:21:00 مساءً
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*يمن برس - متابعة خاصة
اتهم القيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي، فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصًا، إثر قصف للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وقال الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": فرنسا تقتل أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة".
واعتبر أن استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه عنها مقابل صفقات السلاح.
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