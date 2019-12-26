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معتصمون أمام البنك المركزي بعدن يغلقون مداخله لليوم الثاني على التوالي

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*يمن برس - متابعة خاصة



واصلَ معتصمون احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة البنك المركزي اليمني في عدن للمطالبة بصرف رواتب متأخرة منذ 4 أشهر.



ونصب ضباط وجنود متقاعدون تابعون لوزارتي الدفاع والداخلية خيامًا أمام بوابة البنك المركزي اليمني ورفعوا لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وحملوا الحكومة والتحالف مسؤولية تعثر صرف مرتباتهم.



وأغلق المحتجون العسكريون المداخل المؤدية إلى مبنى البنك المركزي اليمني ومنعوا الدخول والخروج أثناء ساعات الدوام.



كما تجمع عسكريون محتجون آخرون بالقرب من البوابة الخارجية للقصر الرئاسي في معاشيق ورفضوا المغادرة حتى تتدخل الحكومة بشكل عاجل لصرف مستحقاتهم.



وقال ضابط متقاعد برتبة رائد يدعى سعيد حمزة إنهم سيواصلون الاعتصام أمام مقري البنك والقصر الرئاسي حتى تبدي الحكومة تحركًا جديًا وفاعلًا في ملف مستحقاتهم.



وأضاف حمزة أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية قريبًا فيما إذا واصلت الحكومة والتحالف تجاهل مطالبهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك واصلَ معتصمون احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة البنك المركزي اليمني في عدن للمطالبة بصرف رواتب متأخرة منذ 4 أشهر.ونصب ضباط وجنود متقاعدون تابعون لوزارتي الدفاع والداخلية خيامًا أمام بوابة البنك المركزي اليمني ورفعوا لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وحملوا الحكومة والتحالف مسؤولية تعثر صرف مرتباتهم.وأغلق المحتجون العسكريون المداخل المؤدية إلى مبنى البنك المركزي اليمني ومنعوا الدخول والخروج أثناء ساعات الدوام.كما تجمع عسكريون محتجون آخرون بالقرب من البوابة الخارجية للقصر الرئاسي في معاشيق ورفضوا المغادرة حتى تتدخل الحكومة بشكل عاجل لصرف مستحقاتهم.وقال ضابط متقاعد برتبة رائد يدعى سعيد حمزة إنهم سيواصلون الاعتصام أمام مقري البنك والقصر الرئاسي حتى تبدي الحكومة تحركًا جديًا وفاعلًا في ملف مستحقاتهم.وأضاف حمزة أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية قريبًا فيما إذا واصلت الحكومة والتحالف تجاهل مطالبهم.







معتصمون متقاعدون عسكريون عدن البنك المركزي اليمني



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