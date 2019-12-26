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دولتان عربيتان جارتان تفتحان المجال للتنقل بينهما بالدراجات النارية برسوم ستة دولار فقط

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*يمن برس - متابعة خاصة

سمحت السعودية والبحرين بالتنقل بين البلدين بالدراجة النارية عبر جسر الملك فهد ابتداءً من الأسبوع المقبل.



وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني) 2020. بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين؛ حيث ستقدم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، فيما سيتم إيقافها مؤقتاً عند سوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة المسافرين.



واشترطت المؤسسة أن تكون الدراجة النارية مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين، مشيرة إلى أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات، قدوم ومغادرة بالجانبين، إضافة إلى إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالاً أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد».



وأهاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة، واقتناء الملابس المناسبة، وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين، والالتزام أيضاً بالمسارات المخصصة لهم، باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سمحت السعودية والبحرين بالتنقل بين البلدين بالدراجة النارية عبر جسر الملك فهد ابتداءً من الأسبوع المقبل.وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني) 2020. بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلا البلدين؛ حيث ستقدم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، فيما سيتم إيقافها مؤقتاً عند سوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة المسافرين.واشترطت المؤسسة أن تكون الدراجة النارية مرخصة، وتحمل لوحات مرورية، وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين، مشيرة إلى أنه تم تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات، قدوم ومغادرة بالجانبين، إضافة إلى إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريالاً أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد».وأهاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة، واقتناء الملابس المناسبة، وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين، والالتزام أيضاً بالمسارات المخصصة لهم، باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.







السعودية البحرين جسر الملك فهد الدراجات النارية



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